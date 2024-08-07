Месячник «Дикий кабан» пройдет в Московской области
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В Подмосковье состоится месячник по обеспечению биологической защиты объектов свиноводства — «Дикий кабан», направленный на предупреждение вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческих хозяйствах. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Как нам сообщили из Минсельхоза России, анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018–2023 годах показывает, что количество регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку следует держать на постоянном контроле. Поэтому мы проинформировали об операции охотпользователей и проведем совместные мероприятия по предупреждению распространения АЧС», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве уточнили, что его проведут инспекторы госохотнадзора Минэкологии региона и охотпользователи, а также специалисты областной Госветслужбы. В Московской области насчитывается семь крупных свиноводческих комплексов, они расположены в нескольких городских округах. В ходе месячника там организуют патрулирование, направленное на обнаружение больных или павших кабанов с последующим отбором биоматериала для лабораторных исследований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.