Месячник «Дикий кабан» пройдет в Московской области

«Как нам сообщили из Минсельхоза России, анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018–2023 годах показывает, что количество регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку следует держать на постоянном контроле. Поэтому мы проинформировали об операции охотпользователей и проведем совместные мероприятия по предупреждению распространения АЧС», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.