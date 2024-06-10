Месяц чистоты и благоустройства прошел в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье прошел Месяц чистоты и благоустройства, в рамках которого специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оценили качество уборки более девяти тысяч дворов, общественных зон и внутриквартальных проездов с помощью чек-листов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторы обращают внимание на городские округа, которые находятся в «красной зоне»: Лобня, Фрязино, Чехов и Жуковский. В этих муниципалитетах коммунальным службам необходимо срочно принять меры и привести территории в соответствие», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что специалисты в течение месяца убирали смет и мелкий мусор, проводили мойку асфальтового покрытия, ликвидировали ямы, мыли контейнерные площадки, устраняли граффити и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.