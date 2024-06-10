Месяц чистоты и благоустройства прошел в Московской области

В Подмосковье прошел Месяц чистоты и благоустройства, в рамках которого специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оценили качество уборки более девяти тысяч дворов, общественных зон и внутриквартальных проездов с помощью чек-листов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.