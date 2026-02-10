Месяц на спасение прав: после диспансеризации могут запретить садиться за руль

В России может быть введена система автоматического временного лишения водительских прав по медицинским показаниям. Инициатива предполагает, что данные о здоровье граждан, выявленные в ходе любого медицинского осмотра — будь то диспансеризация, профосмотр или даже обычный визит к врачу, — будут автоматически направляться в единую информационную систему Минздрава. Об этом сообщает BFM.

К этой системе, согласно предложению, получит доступ Госавтоинспекция. Если в данных будет зафиксировано заболевание, включенное в перечень противопоказаний к управлению транспортным средством, действие водительского удостоверения будет приостановлено в автоматическом режиме. Это позволит исключить ситуации, когда человек с опасным диагнозом продолжает управлять автомобилем, имея на руках формально действующую медицинскую справку.

Для водителя при этом предусматривается своеобразный испытательный срок. После выявления противопоказаний у него будет один месяц на то, чтобы пройти необходимое лечение, реабилитацию или дополнительное обследование. Если в течение этого срока здоровье восстановится или первоначальный диагноз не подтвердится, ограничения на право управления будут сняты, и водительские права вернут свой законный статус.

В перечень заболеваний, которые могут привести к такому решению, согласно существующим нормативам, входят, в частности, алкоголизм, наркомания, а также некоторые психические расстройства в стадии обострения. Официального подтверждения или деталей реализации данной инициативы от государственных органов на данный момент не поступало. Обсуждение подобной меры связано с задачей повышения безопасности на дорогах за счет недопущения к управлению автомобилями лиц, состояние здоровья которых представляет потенциальную опасность.

