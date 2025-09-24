Мессенджер MAX остается в лидерах среди приложений в Google Play для России

Российский мессенджер MAX больше месяца входит в топ бесплатных приложений Google Play в России. Об этом сообщает ТАСС .

Приложение остается в лидерах как минимум с 13 августа. Его скачали более 10 млн раз, а средняя оценка пользователей составляет 4,5.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев завел в указанном мессенджере свой официальный канал. В нем публикуется вся актуальная информация о жизни Подмосковья.