Мессенджер MAX становится единой платформой общения

С марта 2026 года мессенджер MAX превратится в единую платформу для цифрового общения, пишет портал carexpo.ru. Теперь все уведомления, подтверждения транзакций и официальные рассылки будут поступать пользователям только через это приложение.

Отмечается, что это решение принято в рамках общей цифровизации и упрощения коммуникаций между государством, бизнесом и гражданами.

Консолидация каналов призвана снизить умственную нагрузку на людей. Вместо того чтобы проверять десяток разных приложений и сайтов, достаточно заглянуть в MAX. Это ускоряет отклик и снижает риск пропустить важное сообщение. Благодаря улучшенным протоколам скорость доставки вырастет на 30-50%.

Однако тем, кто не установит приложение, придется непросто: важные сообщения могут приходить с опозданием или в сокращенном виде. Чтобы узнать актуальную информацию, пользователям придется самостоятельно заходить на сайты служб и проверять данные вручную.

Безопасность тоже выходит на новый уровень. Сквозное шифрование защищает данные от взлома, а автозаполнение форм сводит к минимуму ошибки ввода. Специалисты предупреждают: разрозненные каналы создают бреши для фишинга. Те, кто останется вне системы, станут легкой мишенью для мошенников.

