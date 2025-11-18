Мессенджер MAX за месяц заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов

Российский мессенджер MAX за октябрь заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу приложения.

Также за указанный период мессенджер обнаружил и удалил свыше 100 тыс. вредоносных файлов, отметили в пресс-службе.

Центр безопасности мессенджера отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение действий мошенников. За месяц, используя кнопку «Пожаловаться», пользователи подали 88 тыс. обращений.

