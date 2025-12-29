Мессенджер «Пачка» запустил собственную видеоплатформу для бизнеса
Мессенджер «Пачка» запустил видеоплатформу для звонков на 1000 участников
Российский корпоративный мессенджер «Пачка» объявил о запуске собственной видеоплатформы, полностью интегрированной в приложение, сообщил портал CNews.
Новое решение поддерживает проведение видеоконференций с участием до 1 тыс. человек и ориентировано в первую очередь на директоров, руководителей отделов и специалистов по работе с персоналом.
Отмечается, что запуск видеоплатформы связан с возросшей потребностью корпоративных клиентов в качественном и удобном инструменте для видеосвязи. Разработчики подчеркивают, что обновленная архитектура мессенджера обеспечивает больше возможностей для развития этого функционала в будущем.
Как уточнили представители «Пачки», внедрение новшества происходит поэтапно. На первом этапе усилил инфраструктуру и оптимизировали взаимодействие пользователей во время звонков.
Одними из ключевых преимуществ уже работающей системы стали автоматически формирующийся к каждой встрече чат, который сохраняется и после ее завершения, а также возможность во время звонка перейти к списку участников с отображением их должностей.
На следующих этапах пользователям станут доступны рингтоны для звонков, виртуальные фоны, реакции, индикаторы качества соединения, а также автоматическая транскрибация и саммаризация совещаний. Планируется внедрить гибкие инструменты для управления доступом к конференциям.
Новая видеоплатформа уже доступна компаниям при создании рабочего пространства в мессенджере «Пачка».
