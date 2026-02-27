Мест нет, но вы держитесь: в Подмосковье хаски оккупировала автобус и заставила людей стоять

В Раменском городском округе пассажиры автобуса № 63 стали свидетелями необычной картины: весь день по маршруту курсировала собака породы хаски, занявшая сразу два пассажирских кресла. Об этом забавном городском случае узнал REGIONS.

Четвероногий путешественник зашел в салон на остановке в Новохаритоново и сразу же расположился с максимальным удобством. Несмотря на то, что некоторым людям пришлось провести дорогу стоя в проходе, появление пушистого соседа не вызвало раздражения — напротив, горожане проявили единодушие и заботу о животном.

История быстро обросла деталями в социальных сетях, где очевидцы делились кадрами из салона. Жительница Раменского по имени Анна рассказала, что пес уверенно ехал на двух сиденьях, а стоявшие рядом люди не только не возмущались, но и подкармливали собаку. Пока хаски наслаждалась поездкой и угощениями, местные жители начали масштабную операцию по поиску владельцев.

Позже выяснилось, что этот «пассажир» уже пытался штурмовать общественный транспорт ранее — пса видели при попытке зайти в 36-й автобус, но тогда поездка не задалась, и животное высадили.

На текущий момент хозяева хаски так и не вышли на связь, что заставляет горожан строить планы по дальнейшему устройству судьбы собаки. В комментариях под публикациями пользователи отмечают, что северные породы плохо переносят беспризорную жизнь, и предлагают передать путешественника в профильный Хаски-парк.

