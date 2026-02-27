Жители Королева переполошились из-за собаки-заложницы машины

Жители Королева пережили несколько тревожных часов из-за четвероногого друга, запертого в автомобиле. На парковке у дома № 1 по улице Карла Маркса местные жители заметили собаку, которая громко лаяла из салона припаркованной машины. Очевидцев насторожило, что авто стоит на одном месте уже несколько дней и заметено снегом.

Неравнодушные горожане сняли происходящее на видео, выложили кадры в социальные сети и незамедлительно обратились в службу 112. Ситуация выглядела угрожающе: в условиях снегопада и низких температур жизнь животного могла оказаться под ударом.

Однако, как выяснили корреспонденты REGIONS, история получила неожиданное продолжение. У пса оказался хозяин, и он вовсе не бросал питомца на произвол судьбы. Соседи, знакомые с владельцем собаки, пояснили, что мужчина регулярно ездит с животным на машине и хорошо за ним ухаживает.

«Несколько дней был сильный снегопад, поэтому и машина заснежена, он ее максимум на 5-10 мин оставляет, а гавкает она на чужих всегда», — рассказывает местная жительница.

Позже очевидцы решили проверить судьбу четвероногого пленника и обнаружили, что собаки в машине уже нет. Хозяин забрал питомца и заверил, что с ним все в полном порядке. Инцидент исчерпан, но он поднял важный вопрос: а является ли вообще нарушением недолгое оставление животного в автомобиле?

За разъяснениями корреспондент REGIONS обратился к юристу Андрею Мелентьеву. По его словам, ключевое значение имеет время пребывания и условия. Только длительное нахождение животного в машине, особенно в холод или жару, может быть расценено как жестокое обращение. Если питомцу причинен вред или он погиб, владельцу грозит уголовная ответственность. В остальных случаях предусмотрен административный штраф.

Юрист также подчеркнул, что экстренные службы — полиция и МЧС — имеют полное право вскрыть автомобиль для спасения животного, если существует реальная угроза его жизни. И в этой истории, хотя тревога оказалась ложной, сотрудники правопорядка поблагодарили жителей за бдительность. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть о бездействии.

Мелентьев рекомендует горожанам, заметившим похожую ситуацию, не проходить мимо: немедленно звонить по номеру 112, фиксировать состояние авто на фото или видео и дожидаться прибытия сотрудников. Своевременное обращение в экстренные службы может сохранить животному жизнь.

