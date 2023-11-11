Места в очереди за билетами на «Щелкунчик» начали продавать за 100 тысяч рублей

Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начинают бить все мыслимые и немыслимые рекорды, сообщают стоящие в толпе перед кассами театралы.

По словам стоящих в очереди людей, место в первой сотне перекупы начали предлагать уже за 100 тысяч рублей. И это еще не предел. Стоимость же места в середине стоящих можно выкупить подешевле.

«Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что у зажатой в давке пришедшей за билетами на «Щелкунчик» девушки началась паническая атака.