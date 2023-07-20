«Местные пришли понюхать и проводы устроить»: полицейские уничтожили поле дикой конопли
Россиян удивило поле дикорастущей конопли, найденное полицейскими в Хабаровском крае
Фото: [freepik.com]
В Хабаровском крае полицейские совместно с ФСБ выявили и уничтожили больше 2,5 тысяч кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД.
Правоохранители выявили очаг распространения дикорастущей марихуаны в лесополосе, граничащей с одним из сел. В общей сложности растение заняло территорию в 60 квадратных метров.
Все кусты были вырваны и сожжены на месте. Суммарно было предано огню около 60 килограммов дикорастущего наркотика.
«Вот это сельчане там, наверное, радовались»; «И как, весело сожгли? Местные-то хоть пришли понюхать и проводы устроить?»; «Вопиющий пример отсутствия успешного мышления. Нет бы собирать и продавать в страны, где трава разрешена», — посмеялись россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что Киев планирует посадить коноплю в Крыму.