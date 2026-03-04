Местные устали терпеть: на Мальдивах заставят платить за откровенные наряды

Мальдивы для многих — синоним райского отдыха, где можно забыть обо всем, включая одежду. Однако власти острова Фулхадху решили напомнить туристам, что даже в раю действуют свои правила. Теперь за появление в открытых купальниках и бикини за пределами пляжа придется заплатить штраф в размере 750 местных руфий — это около 3700 рублей по текущему курсу, сообщает «Турпром».

Решение приняли после того, как местные жители устали жаловаться на несоблюдение путешественниками элементарных норм приличия. Фулхадху — не закрытый элитный курорт с изолированными виллами, а остров, ориентированный на бюджетный отдых. Здесь туристы и коренное население живут бок о бок, ходят в одни магазины и сидят в одних кафе.

На Мальдивах в целом действуют строгие правила в отношении одежды. От туристов ожидают скромного внешнего вида в общественных местах, но теперь это требование закрепили официально и снабдили финансовой санкцией. Так что, собираясь на местный рынок или просто прогуливаясь по поселку, лучше накинуть тунику или платье — иначе прогулка может неожиданно подорожать.

