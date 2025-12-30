Один из случаев произошел с россиянами, которые отправились в Грузию на новогодние праздники, чтобы встретиться с сыном и его невестой. Однако пограничная служба Грузии отказала им во въезде. Согласно источнику, аналогичная участь постигла еще четверых пассажиров с того же рейса. Выяснилось, что у всех отказанных туристов в паспортах в качестве места рождения были указаны территории, которые Грузия не признает частью России, такие как Крым или Луганская Народная Республика. Примечательно, что официальных объявлений или правил, запрещающих въезд для данной категории граждан на сайте МИД Грузии нет. Несмотря на это, в последнее время в СМИ и социальных сетях все чаще появляются сообщения о подобных инцидентах на грузинской границе. Ситуация вызывает вопросы у туристов и туроператоров, поскольку не имеет четкого правового регулирования в публичном поле.