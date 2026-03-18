Meta с 8 мая прекратит поддержку сквозного шифрования в Instagram
Компания Meta* объявила о прекращении поддержки сквозного шифрования в личных сообщениях Instagram**, сообщило издание The Hacker News.
Отмечается, что функция перестанет работать с 8 мая. Пользователей, которых коснутся изменения, заранее уведомят и объяснят, как сохранить переписку и медиафайлы. Для этого, возможно, потребуется обновить приложение до последней версии.
Причиной отказа от шифрования называют низкую популярность функции — ею пользовалось небольшое количество людей. Тем, кто хочет продолжить общение в защищенном режиме, предлагают перейти на мессенджер WhatsApp*, где сквозное шифрование остается.
Напомним, тестирование сквозного шифрования в Instagram началось в 2021 году, но оно работало не во всех странах и не было включено по умолчанию. В феврале 2022 года доступ к зашифрованным сообщениям получили все совершеннолетние пользователи.
Ранее сообщалось, что россиян по ночам начали атаковать фантомные звонки через WhatsApp.
*компания Meta признана в РФ экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.
**принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.