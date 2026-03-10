Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разошлась тиражом более двух миллионов копий

Компания Konami объявила, что ремейк культовой игры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разошелся тиражом более двух миллионов копий. Как передает портал PG, в статистике учли как цифровые продажи, так и поставки дисков в розницу.

Напомним, игра вышла 28 августа 2025 года на трех платформах: PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam. Уже в первый день было продано больше миллиона копий. Таким образом, за неполные полгода тираж удвоился.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater представляет собой ремейк игры 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Разработчики сохранили захватывающий сюжет и атмосферу оригинала, но полностью переработали графику и добавили трехмерный звук, который делает погружение в мир джунглей еще более реалистичным.

