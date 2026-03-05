Стало известно, как правильно искать покемонов в игре Pokemon Pokopia

Разработчики Pokemon Pokopia раскрыли детали обитания покемонов в игре, пишет Itzine.ru. Каждый вид теперь привязан к определенной локации и времени суток. Это значит, что охотникам за редкими монстрами придется учитывать не только место, но и время вылазки.

Мир игры разделен на множество зон: тропические поля, заброшенные заводы, уютные скамейки с зеленью. У каждой локации — свои обитатели. Время суток тоже играет роль: ночные покемоны чаще встречаются в освещенной траве, а дневные выходят на охоту при свете солнца.

Покемоны получили уникальные специализации. Есть «растущие», «сжигающие», «летающие» и даже «торгующие». Некоторые виды в покедексе обозначены вопросительными знаками.

Покедекс стал главным помощником тренера. С его помощью можно отфильтровывать покемонов по специализациям и локациям, а также учитывать погодные условия. Система прозрачна и удобна — в отличие от других игр, здесь охота систематизирована. Главное — обращать внимание на уникальные приметы местности и не тратить время зря.

