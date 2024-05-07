Металлические ограждения обустраивают на дорогах в Подмосковье

В Подмосковье началась работа по устройству металлических барьерных ограждений на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Специалисты обустроили около 10 километров ограждений на 40 участках дорог.

«Металлические ограждения установили в том числе на двух высокоинтенсивных шоссе для предупреждения ДТП: на 14 участках Волоколамского шоссе в Красногорске и Истре, что составило больше трех километров, а также на 12 участках Старосимферопольского шоссе в Чехове и Серпухове — почти четыре километра», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что работы продолжаются. Такие ограждения устанавливают по краю автомобильных дорог, чтобы не допустить аварий, а также в местах концентрации ДТП. К осени в регионе планируют обустроить 48 километров металлических барьерных ограждений более чем на 200 участках дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.