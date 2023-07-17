Металлоизделия для градостроительства начнут производить в Щелково

Генподрядчик ООО «Арт-Строй возводит производственный центр на улице Мелиораторов, 1А в Щелково. Инспекторы областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на строительстве объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В новом центре будут производить, хранить и реализовывать металлическую продукцию для комплексных поставок металлоизделий строительным организациям. Всего планируют производить тысячу тонн готовой продукции в месяц. После реализации проекта в округе создадут 30 рабочих мест. Сейчас на объекте ведут благоустройство территории и монтаж внутренних инженерных систем. Завершить все работы планируют в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.