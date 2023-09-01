Металлообработчик из Московской области расширит производство

Компания «Мастер Металл» направит почти 94 миллиона рублей на расширение своего производства металлоизделий в Люберцах, сообщили в областном Мининвесте. Их компания привлекла в формате льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) Подмосковья.

В сообщении ведомства уточнили, что на эти средства будут закуплено и установлено технологическое оборудование, а также осуществлена подготовка к серийному производству продукции.

«Заемные средства смогут покрыть почти 74% от общего объема затрат компании на проект, который составляет около 127 млн рублей. Заем ФРП МО предоставляется компании на семь лет под 4% годовых. Ожидается, что серийное производство начнется уже через восемь месяцев», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.