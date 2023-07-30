«Метаморфоз с годами будет все больше»: таролог раскрыла причину кардинальных изменений во внешности Киркорова
Таролог Абравитова рассказала, зачем Киркоров сменил имидж
Фото: [Фотохост-агентство/©РИА Новости]
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продолжает шокировать общественность своими кардинальными изменениями во внешности, прибегая к пластической хирургии.
О том, повлияют ли столь масштабные трансформации певца на его здоровье, рассказала знаменитый таролог Марианна Абравитова.
«Конечно же, Киркоров сейчас делает ставку на изменения, он хочет идти в ногу со временем, хочет быть эпатажным, удивляющим. Мы увидим еще много метаморфоз с его внешностью. Их с годами будет все больше и это будет выглядеть более неординарно», — поделилась Абравитова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Таролог отметила, что Филиппу Бедросовичу очень нравится, как на изменения его тела реагирует народ.
«Он очень долго был в статичном состоянии: стразы, перья, короны, королевские мантии. Они были у него достаточно долго и выход из этой зоны комфорта дался ему не очень просто. Но ему понравилось, поэтому он, конечно, будет проделывать это с собой и дальше», — объяснила эксперт.
Данные трансформации, по словам собеседницы, омолодят, взбодрят певца, а также подарят ему мотивацию и «перчинку».
«Потому что здесь не расслабишься. Нужно все время держать себя в тонусе. Уже нельзя почивать на лаврах. Сейчас уже не получится как при советской власти, когда можно было взойти на олимп, свесить ноги и сделать так, чтобы твое имя работало на тебя. Сейчас время интернета, время изменений», — добавила Абравитова.
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