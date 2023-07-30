«Метаморфоз с годами будет все больше»: таролог раскрыла причину кардинальных изменений во внешности Киркорова

«Потому что здесь не расслабишься. Нужно все время держать себя в тонусе. Уже нельзя почивать на лаврах. Сейчас уже не получится как при советской власти, когда можно было взойти на олимп, свесить ноги и сделать так, чтобы твое имя работало на тебя. Сейчас время интернета, время изменений», — добавила Абравитова.