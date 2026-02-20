Метель атакует Оренбуржье: почти десяток трасс региона перекрыта

В Оренбургской области из-за сильной метели и резкого ухудшения видимости 20 февраля ввели временные ограничения движения на нескольких трассах, сообщила газета «Оренбуржье». Снежные заносы и шквалистый ветер сделали проезд по многим направлениям опасным, поэтому региональные власти и ГИБДД перекрыли ряд участков.

Для пассажирских автобусов и грузового транспорта закрыты трасса «Самара – Оренбург» между Бузулуком и Холодными Ключами с 05:30 до 13:00, а также трасса «Оренбург – Орск» между Краснощеково и Новоникольском с 06:30 до 13:00.

Для всех типов транспортных средств перекрыты следующие участки: автодорога «Илек – Ташла – Соболево» на отрезке Илек – Соболево с 06:30 до 14:00; автодорога «Ивановка – Сорочинск – Ташла» от пересечения с трассой «Оренбург – Самара» до Ташлы с 06:30 до 14:00; автодорога «Каменноозерное – Медногорск» между Кувандыком и км 184 с 06:30 до особого распоряжения.

Также ограничено движение на участках автодорог «ст. Сара – Самарское» (км 0-47), «Кувандык – Новосимбирка» (км 7-57), «Кувандык – Новоуральск» (км 4-26) с 06:30. Трасса «Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан» между Оренбургом и Соль-Илецком закрыта с 07:00. Участки автодорог «Каменноозерное – Медногорск» (Каменноозерное – Саракташ) и «Мухраново – Чесноковка» (Рассыпное – Нижнеозерное) закрыты с 07:30.

Кроме того, еще вечером 19 февраля были введены ограничения для всех типов транспорта на участке трассы «Ивановка – Сорочинск – Ташла» от поворота на Белогорку до поворота на Благодарное.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок в сторону закрытых направлений, следить за сообщениями оперативных служб и не пытаться объехать закрытые участки по полевым дорогам — это смертельно опасно. Сроки снятия ограничений зависят от погоды и работы дорожных служб.

Ранее синоптики предупредили, что сильный снег и метели надвигаются на юг и восток республики Башкортостан.