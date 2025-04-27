Метель накрыла Подмосковье: метеоролог рассказал, какой погоды ждать 28 апреля

После пришедшей в воскресение метели в Москву и Подмосковье стало известно, какая погода установится в регионе 28 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В столичный регион небольшой снег превратился в настоящую метель. В понедельник жителям Москвы и Подмосковья также предстоит наблюдать снег и ощущать легкий мороз. По прогнозу метеоролога, такие перемены наступят в ночь на 28 апреля. Это будет наиболее холодная ночь третьей декады апреля.

По словам Вильфанда, в Москве температура понизится до минус четырех градусов, в Подмосковье — до минус шести градусов. Отклонений от температурных норм не фиксируют.

«Давление резко повысится — буквально на 10 миллиметров ртутного столба. Земля будет охлаждаться при безоблачном небе и северном ветре. Поэтому даже в столице прогнозируются заметные отрицательные температуры — 2-4 градуса, а по области до 6 градусов. В общем, такие легкие морозцы», — пояснил Вильфанд.

Однако уже с утра 28 апреля будет становиться теплее. Утром будет около нуля градусов, днем — до плюс 12 градусов. По области температура может достичь до +14 градусов, уточнил метеоролог.

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