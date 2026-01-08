Метели и сильный снег: непогода обрушится на Подмосковье 8 января

Сильная зимняя непогода накроет Московский регион 8 января: синоптики предупреждают о снегопадах, метелях и сложной дорожной обстановке. На юге области осадки могут усилиться, а порывистый ветер приведет к снежным заносам и гололедице.

В Подмосковье в четверг установится пасмурная погода со снегом разной интенсивности. В отдельных районах, особенно на юге области, ожидаются сильные снегопады и метели. Днем температура воздуха составит от –8 до –3 градусов, а ночью похолодает до –15.

В Москве в дневные часы столбики термометров покажут от –7 до –5 градусов. Ночью температура опустится до –12. Из-за снегопада и перепадов температуры на дорогах сохранится гололедица, возможны снежные накаты.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 5–10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с, что может ухудшить видимость. Атмосферное давление останется пониженным и составит 745–747 мм рт. ст.

