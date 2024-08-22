Метеоролог Ильин дал прогноз погоды в Московском регионе в ближайшие недели
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По словам синоптика Александра Ильина, в ближайшие выходные жителей столичного региона ожидает теплая комфортная погода. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Он уточнил, что при этом в Московском регионе в ближайшую субботу возможен кратковременный дождь,а температура воздуха станет колебаться в районе +20-25 С, а в воскресенье поднимется до 27-29 С.
По мнению метеоролога, в воскресенье будет хорошая солнечная погода, скорость ветра составит 6 м/с, а атмосферное давление — 750 мм рт. ст.
Он добавил, что также и бабье лето однозначно будет в сентябре, однако насколько высокими будут температуры, пока сложно сказать. Тем не менее после 1 сентября в столичном регионе ожидается похолодание. Поэтому исключать тот факт, что период молодого «бабьего лета» будет недолгим.
Ранее также синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в конце летнего сезона.