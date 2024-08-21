Синоптик Позднякова рассказала о погоде в конце летнего сезона

До конца летнего сезона остались считанные дни, в свои права постепенно вступает осень. Метеоролог Татьяна Позднякова пояснила, какая погода ожидает жителей столичного региона в последние августовские дни. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, речи о заморозках пока не идет. Мало того, последние дни текущего месяца будут наиболее жаркими за это лето. Погода ожидается вполне комфортная и солнечная. Температура воздуха может приблизиться к 30 С.

Синоптик добавила, что также не прогнозируются осадки, температура воздуха составит 26-28 С, но кратковременные дожди все же могут пойти.

По ее мнению, это относится прежде всего к столичному региону и ближайшим к нему субъектам РФ.

Ранее синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы теплую погоду и короткие дожди на текущей неделе.