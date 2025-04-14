Метеоролог Ильин назвал причины появления таинственной буквы V в небе над столицей
Синоптик Ильин: буква V в столичном небе образовалась из-за самолетов
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Жители Московского региона увидели в небе над Москвой и Подмосковьем большую букву V. После этого в интернете начали строить догадки, с чем связано это явление. Синоптик Александр Ильин назвал настоящую причину. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, вероятнее всего, указанный след образовался в итоге того, что два самолета пролетели в разных направлениях, однако на одной высоте и в одно и то же время.
Метеоролог подчеркнул, что никакой мистики в этом нет.
Ранее сообщалось, что в московском небе заметили большую V.