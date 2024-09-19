Метеоролог Ильин пообещал возвращение аномального тепла в столичный регион в начале октября

По словам метеоролога Александра Ильина, прогноз погоды на начало следующего месяца в Московском регионе неоднозначно, однако температура воздуха в данный период может оказаться достаточно комфортной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в ближайшее время жители столичного региона ощутят приход более свежих воздушных масс. Температура в Московской области в предстоящие выходные станет колебаться в районе 14-22 °С. На следующей неделе погоду станет определять противостояние антициклона и циклона, таким образом, температура может остаться в таких же пределах, а то и вовсе подняться до +15-20 °С.

По мнению синоптика, причиной неоднозначности прогноза будет соседство холодного воздуха с севера и теплых масс с юга, столкнувшихся над Подмосковьем.

Он отметил, что при этой ситуации невозможно однозначно спрогнозировать реальное положение вещей. Так, температура воздуха может вновь стать аномально теплой для октября: в начале месяца она даже может подняться до +17-22 °С. При подобных температурах не может выпасть первый снег, однако кратковременный дождь не исключен.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал вторую волну летней осени в Москве и Подмосковье.