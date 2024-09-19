Вильфанд спрогнозировал вторую волну летней осени в Москве и Подмосковье

Начиная со следующего вторника, 24 сентября, погодные условия в Москве и Московской области начнут улучшаться, а температурный фон пойдет на лад. Повышение температурного режима после небольшого похолодания в беседе с РИА Новости спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что до предстоящего понижения температуры и возможных заморозков, то, со слов специалиста, самые холодные дни сентября в Москве и Подмосковье будут в концовке нынешней недели и на старте следующей семидневки, 22 и 23 числа, воскресенье и понедельник соответственно.

«На следующий день, 23 сентября, температура в столичном регионе также ожидается ниже нормы, примерно на 2°C. По Москве и Московской области ночью вероятна и небольшая минусовая температура. Днем же в российской столице прогнозируется +11…16°C, в Подмосковье термометры покажут около +15°C», — рассказал синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что первые заморозки нынешней осенью придут в столичный регион в ночь на понедельник, 23 сентября.