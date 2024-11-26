Метеоролог Ильин рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни

По словам метеоролога Александра Ильина, начиная с сегодняшнего дня антициклон, который определяет погодные условия, приведет к морозам в Московском регионе, температура вновь пойдет вверх только к середине недели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в эту ночь температура опустится до -4-9 °С. В первые дни недели температура станет варьироваться в районе -1-6 °С, а начиная со среды и до пятницы в столичном регионе ожидается размытый атмосферный фронт с кратковременными снегопадами, что приведет к потеплению.

По мнению синоптика, ветер окажется переменным и слабым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил 15 регионов России об идущей туда опасной погоде.