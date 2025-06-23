Метеоролог Ильин спрогнозировал дожди в Московском регионе до конца недели

Жителей столичного региона ждет дождливая и прохладная рабочая неделя. По словам синоптика Александра Ильина, до конца июня москвичам не стоит рассчитывать на летнюю жару. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что дневные показатели температуры в столичном регионе составят +14 °C до +23 °C, а ночные - +10...+14°C. Кроме того, ожидаются ежедневные кратковременные дожди, при этом наибольшая продолжительность осадков прогнозируется именно в четверг.

По мнению метеоролога, такая погода типична для Московского региона в этот период. При этом резких изменений погоды не предвидится, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы. Жителям столицы стоит подготовиться к прохладной и дождливой неделе, запастись терпением и теплыми вещами.

Ранее метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду на летний сезон.