Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду на летний сезон

Июнь в Центральной России обманул ожидания: вместо прогнозируемой жары принес ливни и осеннее похолодание, превратив начало лета в мем соцсетей. Метеоролог Александр Шувалов прокомментировал провал сенсационных прогнозов о «самом жарком лете в истории. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, эти прогнозы для европейской части страны не имели научных оснований и полностью не оправдались к концу июня. Однако для Сибири – верны: на юге региона установилась аномально жаркая погода, что частично реабилитирует синоптиков.

Синоптик пояснил, что при этом есть и плюсы у такого лета. Так, отсутствие резких перепадов температуры и затяжной жары минимизирует угрозу смерчей, разрушительных гроз и ураганов в Центральной полосе России. К тому же пока сохраняется умеренно-прохладный режим без предпосылок к резким изменениям.

По его мнению, в июле летняя погода возьмет свое, но без гарантии «аномальной духоты», которой пугали ранее.

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