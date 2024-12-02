Метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на первой неделе декабря

По словам метеоролога Александра Ильина, первая неделя декабря в столичном регионе начнется теплом и завершится холодом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что официально зимний сезон стартовал 1 декабря, тем не менее жители столичного региона смогут насладиться теплой погодой еще несколько дней.

По мнению синоптика, серьезное похолодание наступит в середине недели. Так, в среду через Московский регион пройдет холодный атмосферный фронт, вызывающий понижение температуры и несущий осадки.

Он добавил, что в субботу также вероятен небольшой снег, а вот в последний день текущей недели осадков не предвидится. Кроме того, атмосферное давление в течение всей недели станет медленно расти.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что этой зимой Москве не избежать погодных аномалий.