Вильфанд: этой зимой Москве не избежать погодных аномалий

Грядущая зима сезона 2024–2025 будет изобиловать в Москве и Подмосковье различными природными катаклизмами и аномалиями, не свойственными такому устойчивому ранее в столичном регионе времени года, как зима. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.