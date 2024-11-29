Вильфанд: этой зимой Москве не избежать погодных аномалий
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Грядущая зима сезона 2024–2025 будет изобиловать в Москве и Подмосковье различными природными катаклизмами и аномалиями, не свойственными такому устойчивому ранее в столичном регионе времени года, как зима. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил, москвичам в наступающий зимний сезон вряд ли удастся избежать неприятных «погодных сюрпризов».
«Несмотря на то что зима ожидается мягкой, москвичам придется терпеть внезапные перепады температур. Допускается появление в Москве частых оттепелей», — посетовал собеседник журналистов.
Вместе с тем, как отметил Вильфанд, этой зимой прогнозируются резкие похолодания. Температурные показатели не раз опустятся ниже отметки в минус 15 градусов по Цельсию, заключил Вильфанд.
Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала погоду в Московском регионе в предстоящие выходные.