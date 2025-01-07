Метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на первой рабочей неделе

По словам синоптика Александра Ильина, послезавтра начнутся первые рабочие дни наступившего года, и будут они достаточно теплыми и пасмурными. Так, в столичном регионе на текущей неделе ожидаются повышение температуры до +5 °С и мокрый снег с дождем. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что также ночью на текущей неделе погода станет находиться на околонулевой отметке, а в ближайшие ночи в среду и четверг будет слабый плюс. В пятницу, субботу и воскресенье ночью ожидается -2…-5 °С. При этом днем температура воздуха поднимется до +2…+4 °С. Кроме того, в субботу и вовсе ожидается потепление до +5 °С.

По мнению метеоролога, всю неделю в Московском регионе ожидается пасмурная погода, практически без прояснений. Пойдет снег с дождем, на дорогах ожидается гололедица. Также атмосферное давление станет резко падать и подниматься в течение всей недели.

Он уточнил, что ветер ожидается плотным, по силе 6–11 м/с.

Ранее синоптик дал прогноз погоды в Москве и Московской области на январские праздники.