Синоптик дал прогноз погоды в Москве и Московской области на январские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных изменениях, которые ожидают столицу, Московскую область и Санкт-Петербург.

Погода ожидается разнообразной. За январские праздники жители Москвы и области смогут ощутить и зимний холод, и тепло. Как отметил Вильфанд, 2 января один из самых приятных в температуре, однако вместе с этим в регион придет мокрый снег и дождь.

Однако уже ночью 3 января начнутся похолодания: около -2...-3 °С. В течение всех каникул ожидаются небольшие осадки.

«И 4-го, и 5-го, и 6-го температуры примерно -5...-7 °С ночью и -2...-5 °С днем. На Рождество погода опять сделает некоторое «па», и ночь на 7-е будет вполне зимней — -5...-8 °С. Даже до -10 °С в отдельных районах на севере Московской области. А днем опять повышение температуры. И вот уже днем 8-го числа температура положительная — 0...+1 °С», — рассказал Вильфанд.

К похолоданиям рекомендуют готовиться жителям Санкт-Петербурга. Синоптик советует утепляться 5 и 6 января, так как температуры достигнут -12...-15 °С. Рождество станет более теплым днем: -4 °С.

Ранее синоптик Тишковец спрогнозировала в Москве морозы в январе.