Метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на выходных

По словам метеоролога Александра Ильина, ближайшие выходные в столичном регионе обещают быть солнечными и теплыми: температура воздух в воскресенье может прогреться до +11 °С, а ветер окажется неощутимым. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что также осадков не ожидается, а столбики термометров начнут стремительно подниматься вверх.

По мнению синоптика, с начала следующей недели волна потепления в столичном регионе укрепится. Так, в понедельник ожидается +14-16 °С, солнечно. Именно от солнца станет исходить дополнительное тепло, которое прогреет подстилающую поверхность, в связи с чем в приземном слое станет довольно тепло.

Ранее Роскачество посоветовало не ждать скорого отключения тепла в квартирах.