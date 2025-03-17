Метеоролог Ильин спрогнозировал сроки окончания похолодания в столичном регионе

По словам метеоролога Александра Ильина, снегопады продлятся в столичном регионе до четверга, 20 марта, после чего их сменят солнечная погода и устойчивый плюс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что тем не менее новая волна зимы придет в Московский регион в конце этого и начале следующего месяца. В целом погода в первой половине недели окажется близка к климатической норме, тем не менее снег пролежит до следующего потепления, ожидаемого в городе в четверг.

По мнению синоптика, с четверга в столичный регион придет потепление, которое сохранится до следующего понедельника. Тем не менее в связи с ночными заморозками возможно образование гололедицы на дорогах. А с начала следующей недели вновь вернутся ночные заморозки, будет подмораживать до минус 2-4 °С.

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