Метеоролог Ильин спрогнозировал сроки резкого потепления в Московском регионе

Начало текущего месяца принесло в Московский регион снегопады после нескольких по-весеннему теплых дней. Метеоролог Александр Ильин рассказал, какой будет погода в городе в конце недели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, предстоящая пятница ожидается холодной, ночью пройдет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -3 °С. Днем ожидается повышение температуры до +2-4 °С, в Подмосковье возможны осадки, скорость ветра составит 20 м/с. Кроме того, в выходные погода в дневные часы обещает быть пасмурной с прояснениями, однако осадков не ожидается.

Синоптик подчеркнул, что с начала следующей недели в Московский регион придет резкое потепление, ко вторнику воздух прогреется до +14-19 °С без осадков.

Ранее также синоптик Тишковец назвал дату возвращения теплой погоды в Москву.