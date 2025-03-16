Названа дата возвращения теплой погоды в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в марте жители Московского региона могут рассчитывать на возвращение теплой весны. Об этом пишет Инфо24 со ссылкой на канал синоптика.

В Москву вернется теплый воздух, который за счет усиления влияния погожего антициклона сделает погоду по-настоящему весенней. По словам синоптика, начало приятной климатической обстановки положит пятница. Далее воздух прогреется до +10 градусов десяти градусов 22 марта, а на следующий день снова покажет повышение на пару градусов.

Однако Тишковец отметил, что до теплых ночей далеко: температура воздуха будет около нуля.

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