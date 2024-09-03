Метеоролог Ильин заявил о вероятности предзаморозковой ситуации в Подмосковье

По словам метеоролога Александра Ильина, ночью в четверг и пятницу в столичном регионе сложится предзаморозковая ситуация. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что из-за обширного антициклона и относительного похолодания днем в указанные дни температура поднимется до +19-21 °С, а в ночное время при ясном небе воздух в Московской области местами остынет до +2-4 °С.

По мнению синоптика, местами в Подмосковье на траве можно будет наблюдать изморозь. Тем не менее после достаточно резкого ночного похолодания 5 и 6 сентября до конца сентября аналогичной ситуации уже не ожидается.

Ранее он также рассказал, когда в столичный регион придет холодная осень.