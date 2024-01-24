Метеоролог Кислов заявил о необычных погодных явлениях в России

Профессор МГУ Александр Кислов во время встречи в медиаклубе «АиФ. Медиа» рассказал, как глобальные изменения климата повлияют на Россию. Он считает, что необычные явления в стране можно заменить уже сейчас.

Медиаклуб в 2024 году состоялся в день рождения издательства: 23 января. Впервые номер «АиФ» вышел в 1978-м, и с тех пор развивается для читателей.

«В прошлом году мы организовали клуб «АиФ. Медиа», имея в виду, что такой некоммерческой и достаточно камерной площадки для обсуждения актуальных тем не хватает и журналистам, и экспертам. Часто мы, журналисты, спешно задаем вопросы по телефону либо пишем их в мессенджерах, но эксперт не должен работать так быстро, как привыкли мы. Бывает, что он только собирается сказать нам что-то интересное, а мы уже вешаем трубку и оперативно пишем материал», — отметил главред «АиФ» Михаил Чкаников.

Главной темой первой встречи клуба в этом году стал климат. Обсуждение выбрали в связи с необычным 2023-м: он был признан самым теплым за всю историю в РФ. Полагают, что прошлый год стал отправной точкой и для необычных явлений.

Эксперт и профессор МГУ Александр Кислов в целом с этим согласен. Он считает, что стране улучшили методы предсказания погоды, хотя иногда даже метеорологи с технологиями ИИ могут ошибиться. Дело не в недостатках профессионализма, а в особенностях России: изменения климата происходят гораздо резче, чем в других уголках планеты.

По словам Кислова, потепление привело к изменению характера осадков. Засуха чередуется с обильными дождями, а зимой, как правило, бушуют метели и влажный снег.

«Усилились явления, так или иначе связанные с потеплением климата. Правда, это не значит, что они более опасны, чем те, которые были в холодном климате. В моем детстве морозы ниже минус 20-25 °С были обычным делом, а сейчас уже минус 15 °С считается чуть ли не катастрофой», — отметил профессор.

Кислов считает, что потепление вызвало необычные явления. Например, в Средиземном и Черном морях активизировались синоптические вихри (медиакейны), схожие с тропическими ураганами. Именно из-за них в некоторые регионы заносит колоссальные осадки.

В то же время есть один плюс в потеплении для РФ, где 60% территории занято мерзлотой: изменение климата помогло бы некоторым регионам расширить площади сельхозугодий. Соответственно, при хорошем финансировании это повысило бы урожайность в стране.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке рассказали, как спасаются от обилия снежных осадков.