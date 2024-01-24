Жительница Дальнего Востока рассказала, как спастись от мощных снежных циклонов

На восточные регионы страны обрушились метели и обильные осадки, «затопившие» машины и первые этажи домов под сугробами. Журналисты «ТУЛАСМИ» узнали, как спасаются жители от непогоды. Полезной информацией с ними поделилась уроженка Тульской области, проживающая в Сахалинской области.

Жители регионов, которые борются с последствиями непогоды, скорее относятся с юмором к ситуации. Более того, они не понимают жалоб из Тульской области, где даже небольшой снегопад вызывает бурю эмоций и жалоб на нечищенные дороги.

Как отмечает женщина, обычно сахалинцев предупреждают о мощных циклонах снега заранее. Несмотря на это, даже техника не всегда успевает очистить все пути для людей и машин. На этот случай многие жители и экстренные службы готовят свой транспорт к проезду даже по обилию снега.

«Детские сады тоже работают в штатном режиме, просто формируют дежурные группы. Но дети и не против пойти в сад ради такого приключения», — отметила жительница Дальнего Востока.

Как отметила россиянка, в основном сахалинцы передвигаются в непогоду пешком, что куда проще, чем на транспорте. Главное как следует утепляться, поддерживать иммунитет и не пугаться обилия снега. В конце концов, дорожки у подъезда можно чистить коллективно, вооружившись лопатами.

Ранее сообщалось, что из Подмосковья вывезли 72 тыс. кубометров снега после обильных осадков.