Метеоролог Леус спрогнозировал приход дождливой погоды в Россию только в конце сентября

По словам синоптика Михаила Леуса, сентябрь еще продолжит радовать жителей РФ теплом, тем не менее уже в конце месяца ожидаются похолодание и дожди. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что в настоящее время обширный антициклон господствует над центральными областями Европейской части страны уже более десяти дней, тем не менее в конце первой или начале второй декад месяца барический максимум станет постепенно разрушаться и смещаться на юго-восток, однако влияние на погоду он все еще будет оказывать.

По мнению метеоролога, после этого по территории станут перемещаться теплые и в большинстве своем сухие воздушные массы. Эти процессы дают возможность продлить лето до конца второй декады сентября.

Он уточнил, что температура воздуха в это время будет в районе + 22-27 °С, а иногда и больше. Однако в середине следующей недели ожидаются дожди.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах из-за жары стало меньше ягод и грибов.