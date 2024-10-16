Метеоролог Паршина заявила, что в столичном регионе распогодится во второй половине недели

Первый снег, выпавший в столичном регионе 14 октября, ошарашил многих дачников. Метеоролог Людмила Паршина рассказала, какие работы еще можно провести на дачных участках до наступления настоящих холодов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, можно проводить на даче земляные работы и удобрять почву. Также можно сажать под зиму чеснок, тюльпаны.

Синоптик подчеркнула, что в Московском регионе распогодится во второй половине недели, осадки прекратятся полностью. Однако погода все равно останется прохладной - +0,5 °С ночью и +5...+10 °С днем.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд назвал ураган «Милтон» необычным.