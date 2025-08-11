Метеоролог Позднякова раскрыла переменчивость погоды в столичном регионе

Столичный регион ожидает контрастная неделя: если первые дни будут дождливыми и прохладными, то к выходным погода порадует москвичей солнечными днями и комфортным теплом. По данным синоптика Татьяны Поздняковой, сегодняшний день станет самым ненастным - температура не поднимется выше +19 °С, а местами возможны даже грозы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что уже со вторника ситуация начнет меняться. Краткие летние дожди будут лишь во второй половине дня, после чего вновь выглянет солнце. Постепенно дневная температура достигнет +23...+25 °С к выходным, что соответствует климатической норме для этого времени года.

По мнению метеоролога, такие погодные качели могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, зато дачникам дожди в начале недели пойдут на пользу.

Она резюмировала, что итог недели обещает быть приятным: с пятницы по воскресенье осадков не ожидается, что позволит жителям столицы в полной мере насладиться последними теплыми деньками перед осенью. Главное - не забыть теплее одеваться по утрам, когда температура может опускаться до +8°С в области.

Ранее синоптик Ильин заявил, что дожди продолжат атаковать Подмосковье с 12 по 15 августа.