Метеоролог Позднякова рассказала, есть ли смысл ожидать снега этой зимой

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, сегодняшний день, 30 января, будет наиболее теплым днем потому, что минимальная температура в столичном регионе станет колебаться в районе +3-5 °С. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что температура воздуха на самом деле будет градусов на 12 выше климатической нормы.

По мнению метеоролога, уже завтра температура воздуха станет понижаться. Тем не менее для зимнего сезона это все еще рекордно высокая температура. Однако в дальнейшем столбики термометров опустятся ниже.

Она уточнила, что в прошлые годы случалось, что последний месяц зимы был достаточно холодным, нивелируя все тепло первых зимних месяцев. В текущем году конец зимы будет с положительной аномалией, то есть существенного объема снега за февраль не ожидается, и март встретится с минимальным количеством снега, что характерно для начала марта. При этом не существует никакой связи между теплой зимой и холодной весной.

Ранее сообщалось, что в Центральной России начались мощные паводки.