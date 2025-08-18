Метеоролог Позднякова спрогнозировала осеннюю погоду в столичном регионе

Столичный регион вступает в период осенней погоды — на этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ждут дожди и температура ниже сезонной нормы. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, серьезного потепления до конца августа уже не предвидится, что означает плавный, но необратимый переход к осени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что над европейской частью России расположился обширный циклон, который определит погоду на всей территории. Хотя сильных ливней не ожидается, серия атмосферных фронтов принесет дожди разной интенсивности. В понедельник вечером москвичи могут ожидать до 7 мм осадков, а дневная температура не поднимется выше +17…+19°C — на два-три градуса ниже нормы.

По мнению метеоролога, во вторник и среду дожди будут кратковременными и локальными — не более 2-3 мм за 12 часов. Температурный фон останется пониженным: ночью столбики термометров покажут +9…+14°C, днем — не выше +18…+20°C. К выходным похолодает еще сильнее: в субботу максимальная температура составит всего +14…+19°C с увеличением количества осадков.

Она подчеркивает, что текущая погода плавно готовит жителей региона к наступлению осени. Последние надежды на возвращение летнего тепла тают — прогнозы не обещают даже +20°C в ближайшие дни. Дожди будут преимущественно дневными, а ночи останутся сухими, но прохладными. Таким образом, лето 2025 года в столичном регионе завершается без традиционного «бабьего лета». Москвичам стоит смириться с ранним приходом осенней погоды и подготовиться к прохладным, дождливым дням, которые, судя по всему, установятся надолго.

