Метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду в летний сезон в столичном регионе
Синоптик Позднякова: в Московском регионе в июне ожидается дефицит осадков
Фото: [Медиасток.рф]
По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в столичном регионе лето состоится: так, в первом месяце сезона многолетняя средняя месячная температура воздуха составит +17,4 °С, в этом году норма по температуре воздуха может быть перевыполнена на 1–1,5 °С. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что также шесть моделей из восьми прогнозируют июньский дефицит осадков.
По мнению синоптика, июль и август также настраивают жителей столичного региона на тепло и дефицит осадков.
Она уточнила, что в завершающей пятидневке текущего месяца температура будет превышать +25 °С, поэтому есть смысл доставать солнцезащитные очки, панамки и крем от загара.
Ранее главный метеоролог страны опроверг слухи о рекордно жарком лете в России.