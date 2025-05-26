Метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду в летний сезон в столичном регионе

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в столичном регионе лето состоится: так, в первом месяце сезона многолетняя средняя месячная температура воздуха составит +17,4 °С, в этом году норма по температуре воздуха может быть перевыполнена на 1–1,5 °С. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что также шесть моделей из восьми прогнозируют июньский дефицит осадков.

По мнению синоптика, июль и август также настраивают жителей столичного региона на тепло и дефицит осадков.

Она уточнила, что в завершающей пятидневке текущего месяца температура будет превышать +25 °С, поэтому есть смысл доставать солнцезащитные очки, панамки и крем от загара.

Ранее главный метеоролог страны опроверг слухи о рекордно жарком лете в России.