Метеоролог предрек сдвиг климатической зоны Москвы в сторону тропиков

Столица России в долгосрочной перспективе может столкнуться со сменой климатической зоны. По мнению метеорологов, при сохранении текущих темпов глобального потепления умеренно-континентальный климат Москвы к концу XXI века может трансформироваться в тропический.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в интервью ТАСС представил прогноз, согласно которому климат Москвы способен приблизиться к тропическому в течение следующих 50–70 лет. Основой для такого сценария служат наблюдаемые рекордные темпы роста среднегодовых температур.

При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на столь масштабные климатические изменения, идеи искусственного изменения географии города, в частности создания в Москве моря, являются несостоятельными. С любой точки зрения — это фантастика, заключил Терешонок, указав на непрактичность и нереализуемость подобных проектов.

До этого синоптик объявил о температуре ниже нормы до конца сентября в Москве.