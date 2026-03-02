Метеоролог предупредил о риске экстремального паводка в Подмосковье

Зима в этом году выдалась щедрой на осадки, и теперь регион стоит перед выбором: таять дружно или постепенно. Метеоролог, руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с REGIONS сообщил тревожную новость: высота снежного покрова в Подмосковье превысила норму в 2,5 раза. Это создает предпосылки для серьезного половодья.

Впрочем, как пояснил специалист, сам по себе толстый слой снега еще не приговор. Главный фактор — погода весной. Если в регион придет резкое потепление да еще с дождями, ситуация может выйти из-под контроля.

«Если установится теплая погода с выпадением осадков, то ситуация с паводками может стать экстремальной», — предупредил Шувалов.

Но есть и хорошие новости. Синоптики пока склоняются к тому, что вторая половина марта будет довольно холодной. А значит, таяние растянется во времени, вода будет уходить постепенно, не причиняя серьезного ущерба.

«Если холодная, то ситуация с таянием снега будет более растянута по длительности, соответственно, ситуация с половодьем будет менее острой», — добавил метеоролог.

Таким образом, судьба подмосковных улиц и подворотен сейчас в руках погоды. Остается следить за прогнозами и надеяться, что весна не подкинет сюрпризов в виде резкого тепла.

